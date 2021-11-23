Китай запустил на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на заданную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Гаофэнь-3-02».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Отмечается, что запуск состоялся в 07:45 (02:45 мск) с космодрома Цзюцюань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4-си».

По данным китайской корпорации, спутник будет использоваться в области предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий, в целях мониторинга и защиты окружающей среды, а также для нужд сельского хозяйства и метеорологии.

Ранее Китай вывел на земную орбиту спутник дистанционного зондирования планеты «Гуанму» для наблюдения за изменениями экосистемы Земли.