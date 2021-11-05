Китай вывел на орбиту спутник «Гуанму» для зондирования Земли

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Китай вывел на земную орбиту спутник дистанционного зондирования планеты «Гуанму» для наблюдения за изменениями экосистемы Земли.
Китай вывел на орбиту спутник «Гуанму» для зондирования Земли
  • Reuters

По данным Интерфакса, запуск осуществлялся в рамках плана ООН по устойчивому развитию до 2030 года.

Ракета-носитель «Чанчжэн-6» со спутником стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси 5 ноября.

«Гуанму» стал первым космическим аппаратом, который запустили в целях поддержки 17 отмеченных Генассамблеей ООН глобальных целей по устойчивому развитию, в числе которых принятый план по достижению лучшего и устойчивого будущего на период до 2030 года. 

В декабре 2020 года Китай успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen 14.

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