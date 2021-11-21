«Роскосмос» получил 5,7 млрд рублей на строительство спутников
«На этой неделе мы получили дополнительно 5,7 млрд руб. из резервного фонда», — приводит РИА Новости слова Рогозина в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».
Он отметил, что деньги пойдут восполнение средств, необходимых для формирования группировки для экономики страны, в первую очередь метеоспутники и спутники дистанционного зондирования Земли.
Ранее Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» анонсировал запуск межпланетной станции «Луна-25» в июле 2022 года.