«Роскосмос» получил 5,7 млрд рублей на строительство спутников

«Роскосмос» на текущей неделе получил 5,7 млрд руб. из резервного фонда на строительство спутников заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

«На этой неделе мы получили дополнительно 5,7 млрд руб. из резервного фонда», — приводит РИА Новости слова Рогозина в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Он отметил, что деньги пойдут восполнение средств, необходимых для формирования группировки для экономики страны, в первую очередь метеоспутники и спутники дистанционного зондирования Земли.

Ранее Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» анонсировал запуск межпланетной станции «Луна-25» в июле 2022 года.