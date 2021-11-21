«Роскосмос» получил 5,7 млрд рублей на строительство спутников

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«Роскосмос» на текущей неделе получил 5,7 млрд руб. из резервного фонда на строительство спутников заявил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

«На этой неделе мы получили дополнительно 5,7 млрд руб. из резервного фонда», — приводит РИА Новости слова Рогозина в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Он отметил, что деньги пойдут восполнение средств, необходимых для формирования группировки для экономики страны, в первую очередь метеоспутники и спутники дистанционного зондирования Земли.

Ранее Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» анонсировал запуск межпланетной станции «Луна-25» в июле 2022 года.

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