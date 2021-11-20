В «Роскосмосе» отслеживают военный орбитальный беспилотник США

В «Роскосмосе» знают, видят и отслеживают американский военный орбитальный беспилотник X-37. Об этом в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Ну во-первых надо сказать, что мы это всё видим, всё знаем, всё отслеживаем», — сказал Рогозин, комментируя миссию очередного американского космического беспилотника X-37.

Он подчеркнул, что «в плане военного космоса Россия точно ни от кого не отстаёт».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия считает, что необходимо как можно быстрее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе.