В «Роскосмосе» отслеживают военный орбитальный беспилотник США

Короткая ссылка
В «Роскосмосе» знают, видят и отслеживают американский военный орбитальный беспилотник X-37. Об этом в интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В «Роскосмосе» отслеживают военный орбитальный беспилотник США
  • Gettyimages.ru
  • © janiecbros

«Ну во-первых надо сказать, что мы это всё видим, всё знаем, всё отслеживаем», — сказал Рогозин, комментируя миссию очередного американского космического беспилотника X-37.

Он подчеркнул, что «в плане военного космоса Россия точно ни от кого не отстаёт».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия считает, что необходимо как можно быстрее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить