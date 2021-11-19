Россияне смогут наблюдать самое продолжительное за последние 500 лет лунное затмение
«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 09:03 до 15:04 по московскому времени произойдёт частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое», — говорится в сообщении.
Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века.
Как уточняется, данное затемнение можно назвать «почти полным», так как в тень Земли зайдёт почти вся Луна, и большая часть лунного диска приобретёт красноватый оттенок.
12 ноября жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии наблюдали сгорание в небе крупного метеора — болида.