Россияне смогут наблюдать самое продолжительное за последние 500 лет лунное затмение

Россиян в пятницу, 19 ноября, ожидает самое продолжительное с XV века частное лунное затмение. Соответствующая информация приводится на сайте «Роскосмоса».

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 09:03 до 15:04 по московскому времени произойдёт частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое», — говорится в сообщении.

Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века.

Как уточняется, данное затемнение можно назвать «почти полным», так как в тень Земли зайдёт почти вся Луна, и большая часть лунного диска приобретёт красноватый оттенок.

12 ноября жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии наблюдали сгорание в небе крупного метеора — болида.