Bloomberg: Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль в 2025 году

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Американская компания Apple планирует выпустить собственный беспилотный автомобиль в 2025 году.
Bloomberg: Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль в 2025 году
  • © Mark Lennihan

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечается, в начале этого года некоторые инженеры компании планировали произвести автомобиль через 5—7 лет, однако теперь внутри компании идёт речь о запуске в 2025 году.

По данным агентства, компании ещё предстоит завершить испытание беспилотной системы автомобиля, что является «амбициозной задачей» для такого срока.

В Bloomberg подчеркнули, что «если Apple не достигнет цели, то может либо перенести выпуск, либо начать продажу автомобилей с более простой технологией».

Ранее сообщалось, что Apple приняла на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, принимавшего участие в создании беспилотного автомобиля.

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