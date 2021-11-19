Bloomberg: Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль в 2025 году

Американская компания Apple планирует выпустить собственный беспилотный автомобиль в 2025 году.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечается, в начале этого года некоторые инженеры компании планировали произвести автомобиль через 5—7 лет, однако теперь внутри компании идёт речь о запуске в 2025 году.

По данным агентства, компании ещё предстоит завершить испытание беспилотной системы автомобиля, что является «амбициозной задачей» для такого срока.

В Bloomberg подчеркнули, что «если Apple не достигнет цели, то может либо перенести выпуск, либо начать продажу автомобилей с более простой технологией».

Ранее сообщалось, что Apple приняла на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, принимавшего участие в создании беспилотного автомобиля.