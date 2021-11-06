Bloomberg: Apple наняла бывшего инженера Tesla для разработки беспилотного автомобиля

Компания Apple приняла на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, принимавшего участие в создании беспилотного автомобиля.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, Мур будет работать над программным обеспечением автомобиля под руководством Стюарта Бауэрса, до середины 2019 года также работавшего в Tesla.

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Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.