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«Яндекс» начнёт осенью тестирование беспилотного такси в Москве

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Компания «Яндекс» планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в московском районе Ясенево. Соответствующая информация приводится на сайте компании.
«Яндекс» начнёт осенью тестирование беспилотного такси в Москве
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Сегодня мы объявляем о начале тестирования беспилотного такси в Москве. Первые машины появятся уже этой осенью в Ясеневе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такси будет возить пассажиров в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».

Ранее сообщалось, что «Яндекс» полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов.

 

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