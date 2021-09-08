«Яндекс» начнёт осенью тестирование беспилотного такси в Москве

Компания «Яндекс» планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в московском районе Ясенево. Соответствующая информация приводится на сайте компании.

«Сегодня мы объявляем о начале тестирования беспилотного такси в Москве. Первые машины появятся уже этой осенью в Ясеневе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такси будет возить пассажиров в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».

Ранее сообщалось, что «Яндекс» полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов.