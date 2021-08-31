«Яндекс» выкупает доли Uber в ряде проектов
- АГН «Москва»
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».
«Партнёры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси», — отметили там.
Отмечается, что «Яндекс» также приобретёт у Uber 4,5% акций совместного предприятия. Доля «Яндекса» составит в нём 71%, в том числе акции, зарезервированные для опционной программы.
В ноябре 2017 года ФАС одобрила сделку по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber.
В феврале 2021 года сообщалось, что группа компаний «Яндекс.Такси» приобретает кол-центры, а также бизнес по заказу грузоперевозок «Везёт». По данным «Яндекса», сумма сделки составила $178 млн.