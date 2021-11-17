В NASA сформировали состав следующего экипажа Crew Dragon на МКС

NASA объявило о завершении формирования четвёртого регулярного экипажа корабля Crew Dragon, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) весной следующего года.

«NASA назначило астронавта Джессику Уоткинс четвёртым астронавтом в предстоящей миссии Crew Dragon 4... на МКС», — сообщается на официальном сайте космического ведомства.

Отмечается, что запуск Crew 4 запланирован на апрель 2022 года на ракете Falcon 9 со стартового комплекса 39A в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде (США). Он продлится шесть месяцев.

В начале ноября «Роскосмос» и NASA определились, кто из российских космонавтов войдёт в экипаж Crew Dragon.