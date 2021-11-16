В Коми сообщили о планируемом пуске ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк

Старт ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом запланирован на 25 ноября с космодрома Плесецк.

«Пуск в интересах обороноспособности страны назначен на промежуток времени с 03:30 до 05:30 по московскому времени», — сообщается на сайте Министерства природных ресурсов республики Коми.

Резервной датой запуска назначили 26 ноября в тот же временной промежуток.

На время пуска три района в республике будут объявлены временно опасными.

В сентябре космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме.