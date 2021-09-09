С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1в»

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Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк.
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1в»
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«В четверг, 9 сентября, в 22:59 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы оборонного ведомства.

Там уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме.

22 августа сообщалось, что российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур.

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