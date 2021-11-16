Специалист РАН рассказал о преимуществах российской квантовой сети
- globallookpress.com
Первая в мире открытая квантовая сеть может быть расширена за счёт добавления спутникового сегмента. Запуск спутника запланирован на 2023 год, отметил Задков в беседе с «Известиями».
«В отличие от обычных систем связи, квантовые сети невозможно скрытно взломать и получить доступ к передающейся через них информации, так как любое проникновение в такие сети оставляет следы на физическом уровне», — объяснил эксперт.
Он также добавил, что квантовые коммуникации будут востребованы в тех областях, где вопросы информационной безопасности и защиты данных являются ключевыми. В их число входят электронное голосование, структуры государственной власти, спецслужб, банков и других организаций.
В квантовых сетях информация передаётся с помощью фотонов света по обычным оптоволоконным линиям.
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