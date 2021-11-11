Россия представит систему управления роем беспилотников на авиасалоне в Дубае

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Российская компания «Кронштадт» в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 в ОАЭ 14—18 ноября представит систему управления роем военных беспилотников.
Россия представит систему управления роем беспилотников на авиасалоне в Дубае
  • Reuters

«Компания «Кронштадт» на Dubai Airshow 2021 представит новое автоматизированное рабочее место оператора для управления групповыми действиями комплексов с беспилотными летательными аппаратами», — заявили в компании.

Отмечается, что в комплексе задействованы передовые информационные технологии, включая элементы искусственного интеллекта (ИИ) и дополненную реальность с 3D-картинкой местности.

Эта система позволит оператору ставить задачи беспилотникам. При этом все операции, связанные с контролем полёта, управлением системами, решением целевой задачи и взаимодействием между БПЛА, будет выполнять компьютер, использующий элементы ИИ.

Ранее сообщалось, что российские военные учёные из Общевойсковой академии вооружённых сил создают комплекс защиты от групповых атак дронов.

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