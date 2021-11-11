В России изобретено устройство для защиты от БПЛА

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Российские военные учёные из Общевойсковой академии Вооружённых сил создают комплекс защиты от групповых атак дронов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ на сайте Роспатента.

Отмечается, что данное устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.

Система предназначена для защиты важных объектов, таких как АЭС и нефтехранилища.

Ранее стало известно, что первые поставки тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в этом году.

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