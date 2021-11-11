В России изобретено устройство для защиты от БПЛА
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ на сайте Роспатента.
Отмечается, что данное устройство состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора и устройства преобразования электрической энергии, а также источника питания и системы видеонаблюдения.
Система предназначена для защиты важных объектов, таких как АЭС и нефтехранилища.
Ранее стало известно, что первые поставки тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в этом году.