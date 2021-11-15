«Роскосмос»: экипаж МКС работает штатно

Космический мусор больше не угрожает Международной космической станции (МКС), экипаж станции работает штатно. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Экипаж МКС штатно выполняет работы, согласно программе полёта. Орбита объекта, из-за которого экипаж сегодня был вынужден, согласно штатным процедурам, перейти в космические корабли, отдалилась от орбиты МКС. Станция находится в «зелёной зоне», — рассказали в госкорпорации.

Ранее российские космонавты получили указание перейти в корабль «Союз» из-за приближения МКС к космическому мусору.

Позднее космонавты получили разрешение выйти из корабля «Союз». Как сообщил Пётр Дубров, экипаж не заметил контакта космического мусора со станцией.