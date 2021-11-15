Космонавты на МКС не заметили контакта космического мусора со станцией

Космонавты на Международной космической станции (МКС) получили разрешение выйти из корабля «Союз». Как сообщил Пётр Дубров, экипаж не заметил контакта космического мусора со станцией.

«Можете пока выйти в служебный модуль МКС», — приводит РИА Новости слова специалиста подмосковного Центра управления полётами (ЦУП).

Дубров отметил, что экипаж «никаких признаков не заметил, всё спокойно», давление на МКС не изменилось.

Специалист ЦУП добавил, что в промежутке между 11:38 и 11:44 мск ожидается ещё одно сближение станции с космическим мусором.

Ранее российские космонавты получили указание перейти в корабль «Союз» из-за приближения МКС к космическому мусору.