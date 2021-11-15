Космонавты на МКС не заметили контакта космического мусора со станцией
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«Можете пока выйти в служебный модуль МКС», — приводит РИА Новости слова специалиста подмосковного Центра управления полётами (ЦУП).
Дубров отметил, что экипаж «никаких признаков не заметил, всё спокойно», давление на МКС не изменилось.
Специалист ЦУП добавил, что в промежутке между 11:38 и 11:44 мск ожидается ещё одно сближение станции с космическим мусором.
Ранее российские космонавты получили указание перейти в корабль «Союз» из-за приближения МКС к космическому мусору.