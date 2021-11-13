В России разрабатывают виртуального помощника для пенсионеров

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
В России создадут голосового помощника для пенсионеров, который будет помогать работать с цифровыми сервисами, компьютерами, а также сможет обратиться в экстренные службы в случае необходимости. Об этом рассказали RT в пресс-службе НТИ.
В России разрабатывают виртуального помощника для пенсионеров
  • Pixabay

Виртуальный помощник получил название «Нина» и сейчас работает в тестовом режиме. По словам разработчиков, приложение обладает рядом конкурентных преимуществ в сравнении с западными и российскими аналогами. 

Так, например, у большинства существующих голосовых помощников есть ряд недостатков: они не работают в офлайн-режиме, не умеют писать под диктовку, распознавать речь с акцентом и не могут полностью взаимодействовать с персональным компьютером.

«В нашем продукте мы планируем реализовать эти функции. Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нём разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нём до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение — родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи», — отметил разработчики.

В мобильной версии предполагается возможность синхронизации с компьютером. Это позволит сервису помогать пользователям и вне дома. 

«Мы также закладываем в софт возможность обратиться в экстренные службы при резком ухудшении самочувствия пользователя», — добавили разработчики.

Проект разрабатывается командой Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова в рамках проектно-образовательного интенсива Университета НТИ 2035.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить