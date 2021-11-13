В России разрабатывают виртуального помощника для пенсионеров

В России создадут голосового помощника для пенсионеров, который будет помогать работать с цифровыми сервисами, компьютерами, а также сможет обратиться в экстренные службы в случае необходимости. Об этом рассказали RT в пресс-службе НТИ.

Виртуальный помощник получил название «Нина» и сейчас работает в тестовом режиме. По словам разработчиков, приложение обладает рядом конкурентных преимуществ в сравнении с западными и российскими аналогами.

Так, например, у большинства существующих голосовых помощников есть ряд недостатков: они не работают в офлайн-режиме, не умеют писать под диктовку, распознавать речь с акцентом и не могут полностью взаимодействовать с персональным компьютером.

«В нашем продукте мы планируем реализовать эти функции. Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нём разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нём до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение — родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи», — отметил разработчики.

В мобильной версии предполагается возможность синхронизации с компьютером. Это позволит сервису помогать пользователям и вне дома.

«Мы также закладываем в софт возможность обратиться в экстренные службы при резком ухудшении самочувствия пользователя», — добавили разработчики.

Проект разрабатывается командой Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова в рамках проектно-образовательного интенсива Университета НТИ 2035.

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