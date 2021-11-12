Генконструктором пилотируемых программ России назначен космонавт Соловьев

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Космонавт, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев назначен Военно-промышленной комиссией России генеральным конструктором по пилотируемым космическим системам и комплексам.
Генконструктором пилотируемых программ России назначен космонавт Соловьев
  • РИА Новости
  • © Руслан Кривобок

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова, курирующего деятельность Военно-промышленной комиссии России.

За свою космическую карьеру Соловьев дважды был в космосе. На его счету восемь выходов в открытый космос. Соловьёв — дважды Герой Советского Союза.

Предыдущий генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в 2020 году от коронавирусной инфекции.

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