Генконструктором пилотируемых программ России назначен космонавт Соловьев

Космонавт, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев назначен Военно-промышленной комиссией России генеральным конструктором по пилотируемым космическим системам и комплексам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова, курирующего деятельность Военно-промышленной комиссии России.

За свою космическую карьеру Соловьев дважды был в космосе. На его счету восемь выходов в открытый космос. Соловьёв — дважды Герой Советского Союза.

Предыдущий генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в 2020 году от коронавирусной инфекции.