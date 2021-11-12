Генконструктором пилотируемых программ России назначен космонавт Соловьев
- РИА Новости
- © Руслан Кривобок
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова, курирующего деятельность Военно-промышленной комиссии России.
За свою космическую карьеру Соловьев дважды был в космосе. На его счету восемь выходов в открытый космос. Соловьёв — дважды Герой Советского Союза.
Предыдущий генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в 2020 году от коронавирусной инфекции.