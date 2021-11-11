В Подмосковье вручили награды ведущим учёным

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В подмосковной Дубне вручили награды ведущим учёным по случаю Всемирного дня науки.
В Подмосковье вручили награды ведущим учёным
  • ©Пресс-служба Губернатора Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Одну из наград получил физик Юрий Оганесян. Губернатор Андрей Воробьёв присвоил ему звание почётного жителя Московской области.

«Я хочу вам искренние слова благодарности сказать за достижения и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, последователи», — заявил глава региона.

Он также выразил благодарность учёным из Объединённого института ядерных исследований в Дубне.

«Как известно, физики, химики и математики работают в очень тесном ключе: один дополняет другого. Дорогие наши друзья, мне очень приятно находиться здесь. Новых достижений вам в той области, которую вы одолели. Точнее, наверное, одолеть её до конца невозможно», — сказал Воробьёв.

Губернатор пожелал учёным новых открытий и достижений мирового уровня.

Ранее сообщалось, что лауреатами Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук стали научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова ОИЯМ Юрий Оганесян и химик Винченцо Бальцани, профессор Болонского университета.

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