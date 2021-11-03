Названы первые лауреаты Международной премии ЮНЕСКО — России имени Менделеева

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Лауреатами Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук стали научный руководитель лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова ОИЯМ Юрий Оганесян и профессор Болонского университета, химик Винченцо Бальцани.
Названы первые лауреаты Международной премии ЮНЕСКО — России имени Менделеева
  • Reuters

«Россия исторически уделяет приоритетное внимание развитию фундаментальных наук. Эти трудоёмкие исследования не дают быстрых результатов, но именно на них базируется множество инновационных разработок», — заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, академик Оганесян — человек, чьё имя увековечено в Периодической таблице, который продолжает активно работать над синтезом новых элементов.

Премия присуждена Оганесяну «в знак признания прорывных открытий, расширивших границы периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе».

Церемония вручения премии пройдёт 15 ноября в Париже.

Премия ЮНЕСКО — России имени Д.И. Менделеева — единственная награда в области фундаментальных наук под эгидой всемирной гуманитарной организации. В этом году она вручается впервые, причём это происходит в Год науки и технологий, который проходит в России.

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