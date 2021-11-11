«Роскосмос» объявил об отмене коррекции орбиты МКС

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), запланированная ранее на 16 ноября, отменена.

В госкорпорации отметили, что это связано с тем, что ранее орбита МКС была откорректирована с целью уклонения от космического мусора.

«Совершённый накануне манёвр уклонения был просчитан баллистиками Центра управления полётами ЦНИИмаш таким образом, что необходимость в коррекции 16 ноября отпала», — говорится на странице корпорации в Twitter.

Ранее МКС скорректировала орбиту для уклонения от обломка китайского спутника.

Космонавт Денис Ефремов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с космическим мусором.