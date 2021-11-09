Член комитета по метеоритам РАН прокомментировал сообщения о сближении астероида с Землёй

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Анастасия Белоусова
Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что к Земле в середине ноября приблизится астероид 2004 UE размером с три футбольных поля.
Член комитета по метеоритам РАН прокомментировал сообщения о сближении астероида с Землёй
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«Это просто очередной астероид, который зашёл за границу, которая считается потенциально опасной...  Вот недавно, в сентябре, прошмыгнул астероид, который был размером с Эйфелеву башню. Так он пролетел как раз на половине расстояния между Землёй и Луной», — поделился эксперт.

Он также отметил, что на контроле находится около 27 тыс. астероидов.

«Те, которые считаются потенциально опасными, свыше 100 метров, их там тоже около 1,5 тыс. Это пока ничем землянам не угрожает», — заключил Гроховский.

Ранее РИА Новости со ссылкой на NASA сообщали, что к Земле в середине ноября приблизится астероид 2004 UE размером с три футбольных поля.

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