В Пулковской обсерватории прокомментировали ожидаемое приближение астероида к Земле

Ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров прокомментировал ожидаемое приближение астероида к Земле в декабре.

«Это не близко. Это не рядом с Землёй пролетает. Это вообще ни о чём. Количество астероидов размером с Эйфелеву башню, которые сейчас находятся на расстоянии 3,9 млн км от нашей планеты, исчисляется многими миллионами, просто они не все известны», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил Гончаров, увидеть этот астероид можно лишь через профессиональные телескопы в лабораториях.

Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в беседе с URA.RU сообщил, что жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края в первой половине начинающейся недели смогут увидеть «мини-парад планет».