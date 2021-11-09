Crew Dragon с 4 астронавтами на борту приводнился в Атлантике

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Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился в Атлантическом океане.

По данным NASA, спускаемая капсула корабля с астронавтами вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась 8 ноября в 22:33 по времени Восточного побережья США в Мексиканском заливе.

На борту находились астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Это был второй регулярный полет на орбиту американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX.

Ранее заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по науке и развитию Владимир Дубинин заявил, что «Роскосмос» и NASA составили предварительный список российских космонавтов, которые будут обучаться на корабле Crew Dragon в рамках будущих «перекрёстных» полётов на Международную космическую станцию.

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