Путин: Россия готова включить в состав экипажа МКС белорусского космонавта

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Россия готова поддержать предложение о включении в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства.
Путин: Россия готова включить в состав экипажа МКС белорусского космонавта
  • РИА Новости

«Мы вчера только с руководством «Роскосмоса» на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем», — заявил Путин.

По его словам, для реализации инициативы осталось только «согласовать детали».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко подарил ему перчатку космонавта, который недавно осуществил выход в космос.

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