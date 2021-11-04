Путин: Россия готова включить в состав экипажа МКС белорусского космонавта

Россия готова поддержать предложение о включении в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства.

«Мы вчера только с руководством «Роскосмоса» на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем», — заявил Путин.

По его словам, для реализации инициативы осталось только «согласовать детали».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко подарил ему перчатку космонавта, который недавно осуществил выход в космос.