Путин: Россия готова включить в состав экипажа МКС белорусского космонавта
- РИА Новости
«Мы вчера только с руководством «Роскосмоса» на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем», — заявил Путин.
По его словам, для реализации инициативы осталось только «согласовать детали».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко подарил ему перчатку космонавта, который недавно осуществил выход в космос.