Учёные рассказали о крупнейшей за последние годы магнитной буре на Земле

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Учёные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) сообщили о начале одной из крупнейших за последние несколько лет магнитной бури на Земле.
Учёные рассказали о крупнейшей за последние годы магнитной буре на Земле
  • NASA

«На Земле около 01:00 мск неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет», — приводит сообщение ФИАН РИА Новости.

Отмечается, что индекс геомагнитной активности после полуночи скачком возрос до семи при максимальном значении девять. По прогнозам учёных, такое состояние магнитного поля планеты сохранится на протяжении двух-трёх суток.

Исследователи объясняют, что причиной магнитной бури стала солнечная вспышка уровня М1.7, которая произошла два дня назад.

В РАН ранее оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури.

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