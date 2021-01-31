В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

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Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури
  • NASA

«Если метеозависимому человеку скажете, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — приводится комментарий Вибе о надвигающейся 1 февраля магнитной буре.

Он отметил, что существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности. 

Специалист рассказал, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше и они перестанут быть значимым событием.

В декабре также сообщалось о надвигающейся магнитной буре.

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