В РАН оценили опасность надвигающейся на Россию магнитной бури
- NASA
«Если метеозависимому человеку скажете, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — приводится комментарий Вибе о надвигающейся 1 февраля магнитной буре.
Он отметил, что существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности.
Специалист рассказал, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше и они перестанут быть значимым событием.
В декабре также сообщалось о надвигающейся магнитной буре.