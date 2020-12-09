В РАН прокомментировали сообщения о надвигающейся магнитной буре

Сильной магнитной бури ожидать не стоит, хотя определённые помехи в радиосигналах в некоторых регионах России будут зафиксированы. Об этом заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Как раз сегодня к вечеру мы увидим, дошёл ли этот выброс до Земли… C точки зрения того, какой величины она будет, это вообще за пределами прогнозируемости», — сказал Петрукович.

Он также подчеркнул, что «вспышка на Солнце, которая стала причиной геомагнитных возмущений, произошла в том его секторе, откуда в принципе более вероятно попадание по Земле».

«Мы в Москве её не заметим, может быть, будут более сильные полярные сияния в Мурманске, Норильске», — добавил учёный.

Он добавил, что будут зафиксированы определённые помехи в радиосигналах в некоторых регионах России.

Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили о мощнейшей за три года вспышке, которая произошла на обратной стороне звезды.