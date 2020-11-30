Учёные сообщили о мощной вспышке на обратной стороне Солнца

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила о мощнейшей за три года вспышке, которая произошла на обратной стороне звезды.

«Самая мощная вспышка за последние три года произошла на Солнце вчера, 29 ноября 2020 года, около 16 часов по московскому времени. По показаниям космических детекторов рентгеновского излучения, работающих на орбите, вспышке присвоен балл М4.4», — говорится в сообщении лаборатории.

Отмечается, что это четвёртый балл по пятибалльной системе вспышек. Выше класса M находится только класс вспышек X.

Последний раз вспышка подобной силы на Солнце фиксировалась осенью 2017 года.

Отмечается, что существует значительная вероятность, что реальная мощность вспышки была ещё выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца.

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