В Московском планетарии рассказали о магнитных бурях

Короткая ссылка
Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала о магнитных бурях.
В Московском планетарии рассказали о магнитных бурях
  • Pixabay

«Бури напрямую связаны со вспышками и взрывами на Солнце, с солнечной активностью: она немного повышается в соответствии с очередным пиком, циклом. Это сопровождается, как правило, магнитными бурями на Земле», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, это происходит примерно каждые 11 лет, но Солнце может вести себя довольно активно и оказывать влияние на Землю и между подобными пиками.

«Но не в той степени, чтобы как-то очень сильно повлиять на саму планету и её биосферу», — сказала Рублёва.

По её словам, какие-то профилактические меры могут касаться тех, кто действительно метеозависим.

Ранее, как передавала НСН, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет в 2020 году зима в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить