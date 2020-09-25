В Московском планетарии рассказали о магнитных бурях

Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала о магнитных бурях.

«Бури напрямую связаны со вспышками и взрывами на Солнце, с солнечной активностью: она немного повышается в соответствии с очередным пиком, циклом. Это сопровождается, как правило, магнитными бурями на Земле», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, это происходит примерно каждые 11 лет, но Солнце может вести себя довольно активно и оказывать влияние на Землю и между подобными пиками.

«Но не в той степени, чтобы как-то очень сильно повлиять на саму планету и её биосферу», — сказала Рублёва.

По её словам, какие-то профилактические меры могут касаться тех, кто действительно метеозависим.

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