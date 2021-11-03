Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации.
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», — рассказал Гинцбург в интервью газете «Известия».

По его словам,  антитела к адено 26-му не обнаружены примерно у 80% пациентов, попавших в реанимацию и заявивших, что они вакцинированы.

Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, какие последствия могут ожидать тех, кто приобретёт поддельный сертификат о вакцинации европейского образца против коронавируса.

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