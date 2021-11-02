Аналитик напомнил об ответственности за покупку поддельных сертификатов ЕС о вакцинации

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, какие последствия могут ожидать тех, кто приобретёт поддельный сертификат о вакцинации европейского образца против коронавируса.

Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Если вы покупаете у мошенников и киберпреступников сертификат о вакцинации, каким бы образом они его ни получили, вы рискуете потерять деньги. Есть риск отдать деньги, но не получить ту «услугу» или то качество «услуги», которых вы ожидаете. С этим европейским сертификатом вас потом могут остановить и попросят не только вакцинироваться и сдать ПЦР-тест, но и предъявят обвинение в подделке документов. По этой статье могут привлечь к серьёзной ответственности», — предупредил Ульянов.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами.

При этом, по данным специалистов, в целом количество предложений о покупке поддельных документов в стране выросло в 20 раз с лета текущего года.