Аналитик напомнил об ответственности за покупку поддельных сертификатов ЕС о вакцинации

Короткая ссылка
Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, какие последствия могут ожидать тех, кто приобретёт поддельный сертификат о вакцинации европейского образца против коронавируса.
Аналитик напомнил об ответственности за покупку поддельных сертификатов ЕС о вакцинации
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Если вы покупаете у мошенников и киберпреступников сертификат о вакцинации, каким бы образом они его ни получили, вы рискуете потерять деньги. Есть риск отдать деньги, но не получить ту «услугу» или то качество «услуги», которых вы ожидаете. С этим европейским сертификатом вас потом могут остановить и попросят не только вакцинироваться и сдать ПЦР-тест, но и предъявят обвинение в подделке документов. По этой статье могут привлечь к серьёзной ответственности», — предупредил Ульянов.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами.

При этом, по данным специалистов, в целом количество предложений о покупке поддельных документов в стране выросло в 20 раз с лета текущего года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить