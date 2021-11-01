В «Роскосмосе» рассказали о рабочей встрече с представителями Зимбабве

В Москве 1 ноября состоялись переговоры заместителя генерального директора «Роскосмоса» Олега Фролова с заместителем министра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймором Мачингурой и исполняющим обязанности директора Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве (ЗИНГСА) Пианосом Гвеме.

Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что «в рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-зимбабвийского сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли».

«Итогом встречи стало подписание совместного Меморандума о взаимопонимании между госкорпорацией «Роскосмос» и ЗИНГСА о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», — говорится в сообщении.

Также в «Роскосмосе» рассказали, что «в ходе визита в Москву делегация Республики Зимбабве также посетит с ознакомительным визитом предприятия российской ракетно-космической промышленности: научный центр оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы», Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина и центр управления полётами «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения».

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии чрезвычайного и полномочного посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака бен Салема.