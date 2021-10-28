Космонавт Новицкий похвалил действия членов киноэкипажа

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Герой России космонавт Олег Новицкий в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что участники киноэкипажа актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отработали полёт на Международную космическую станцию (МКС) на оценку «пять» по пятибалльной шкале.
Космонавт Новицкий похвалил действия членов киноэкипажа
  • © vk.com/novitskiy_iss

«По пятибалльной шкале на оценку «пять» они отработали, поскольку с ними действительно не было проблем ни на станции, ни на спуске»,  — отметил он.

Новицкий рассказал, что время подготовки космонавта составляет шесть лет. По его словам, «ребята проходили укороченную программу» и к ним были «совершенно другие требования».

«Они прежде всего должны обеспечивать свою жизнедеятельность, свою безопасность, чтобы не быть обузой ни командиру, ни экипажу на станции. Корректную работу с той аппаратурой, с которой им будет позволено работать», — отметил космонавт.

По его словам, по этому принципу полугодовая подготовка достаточна для краткосрочного полёта порядка двух недель, не более.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья вернувшихся на Землю из космоса членов киноэкипажа — актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко — оценивается как удовлетворительное.

Утром 17 октября киноэкипаж вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане

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