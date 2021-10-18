Врачи ЦПК рассказали о состоянии здоровья членов киноэкипажа

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Состояние здоровья вернувшихся на Землю из космоса членов киноэкипажа актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко оценивается как удовлетворительное, заявил начальник медуправления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Алексей Гришин.
Врачи ЦПК рассказали о состоянии здоровья членов киноэкипажа
  • РИА Новости

«Состояние здоровья ожидаемое, удовлетворительное. Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам врача ЦПК, в первый день реабилитации Пересильд и Шипенко пройдут углублённое медобследование, а также их ждут бассейн и массаж.

«Первые сутки после полёта — период острой реабилитации. В этот день участники полёта проходят медицинские обследования: биохимические исследования крови, ультразвуковые исследования внутренних органов, доплеровские исследования сосудов. После обеда — реабилитационные мероприятия — бассейн, массаж», — добавил он.

Актриса Юлия Пересильд ранее рассказала RT о самочувствии после возвращения на Землю. Наиболее яркой частью приземления она назвала момент, когда у спускаемого аппарата открывается парашют.

Утром 17 октября киноэкипаж вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане

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