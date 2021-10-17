Юлия Пересильд рассказала о самом ярком моменте во время возвращения с МКС на Землю

Актриса Юлия Пересильд рассказала RT о самочувствии после возвращения на Землю. Наиболее яркой частью приземления она назвала момент, когда у спускаемого аппарата открывается парашют.

«Как будто организм не очень пока понимает, как так получилось. Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь всё очень тяжёлое, голова очень тяжёлая, руки, ноги, всё немножко кружится», — сказала она спецкору RT Косте Рожкову.

Отдельно актриса отметила приземление.

«Спуск — это яркое, скажем так, впечатление. В тот момент, когда открывается парашют, там внутри капсулу так раскручивает! Плюс все эти перегрузки, другой вопрос, что мы испытывали на себе эти перегрузки, но это всё-таки немножко другое», — добавила Пересильд.

Она также поделилась воспоминанием о том, как «горит капсула» во время полёта.

«Из иллюминатора видишь, как она горит, а потом верхние стёкла иллюминаторов отстреливаются... Это большое впечатление, очень интересно», — рассказала актриса.

Утром 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

Клим Шипенко вместе с Юлией Пересильд в течение 12 дней снимал фильм «Вызов» на земной орбите.