Рогозин: программу испытаний корабля «Орёл» могут изменить

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Программу лётных испытаний нового российского космического корабля «Орёл» могут изменить, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин: программу испытаний корабля «Орёл» могут изменить
  • © roscosmos.ru

«Испытания корабля могут быть растянуты в соответствии с более рациональным графиком с учётом того, что штатная ракета для корабля «Орёл» — ракета сверхтяжёлого класса, а не «Ангара», — цитирует РИА Новости Рогозина.

По его словам, запуск корабля будет обеспечен в 2023 году, затем в корпорации определятся, как проводить его лётные испытания.

Он уточнил, что сохраняются планы по использованию «Ангары» для запуска «Орла» к МКС.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что компания SpaceX наработала достаточный опыт космических полётов для того, чтобы на корабле Crew Dragon отправлять на МКС российских космонавтов. 

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