Ракета-носитель Аriane-5 успешно стартовала с космодрома Куру

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель Аriane-5 с двумя спутниками на борту.

По информации РИА Новости, на геостацорбиту должны вывести два аппарата — телекоммуникационный спутник SES-17 и спутник SYRACUSE 4A, созданный по заказу Минобороны Франции. Оба аппарата произведены компанией Thales Alenia Space.

Первый призван обеспечить высокоскоростной связью сектора воздушного и морского транспорта, второй должен организовать возможность оставаться на связи для французских военных по всему миру.

Заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев ранее рассказал о заинтересованности европейских партнёров предложением России о пилотируемых пусках «Союзов» с Куру.

4 сентября генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о планах пусков с космодрома Куру.