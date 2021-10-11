Европа интересуется предложением России о пилотируемых пусках «Союзов» с Куру

Европейские партнёры изучают предложение госкорпорации «Роскосмос» по созданию инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Пилотируемые пуски в Куру прорабатываем. Проводим консультации с европейскими организациями — с Европейским космическим агентством, Arianespace, Национальным центром космических исследований Франции», — цитирует РИА Новости заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

По его словам, конкретных договорённостей пока не достигнуто, но стороны проявляют заинтересованность.

4 сентября генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о планах пусков с космодрома Куру.