Европа интересуется предложением России о пилотируемых пусках «Союзов» с Куру
«Пилотируемые пуски в Куру прорабатываем. Проводим консультации с европейскими организациями — с Европейским космическим агентством, Arianespace, Национальным центром космических исследований Франции», — цитирует РИА Новости заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
По его словам, конкретных договорённостей пока не достигнуто, но стороны проявляют заинтересованность.
4 сентября генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о планах пусков с космодрома Куру.