Европа интересуется предложением России о пилотируемых пусках «Союзов» с Куру

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Европейские партнёры изучают предложение госкорпорации «Роскосмос» по созданию инфраструктуры для пилотируемых пусков российской ракеты «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Пилотируемые пуски в Куру прорабатываем. Проводим консультации с европейскими организациями — с Европейским космическим агентством, Arianespace, Национальным центром космических исследований Франции», — цитирует РИА Новости заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

По его словам, конкретных договорённостей пока не достигнуто, но стороны проявляют заинтересованность.

4 сентября генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о планах пусков с космодрома Куру.

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