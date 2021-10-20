НИИ гриппа завершил доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19

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Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева завершил проведение доклинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Корфлювек».
НИИ гриппа завершил доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19
  • AP

Об этом рассказала замдиректора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко в ходе Петербургского международного форума здоровья.

Она отметила, что «Корфлювек» разрабатывается на основе аттенуированного гриппозного вектора.

«В настоящий момент завершены доклинические исследования этой вакцины, и в самое ближайшее время начнутся клинические исследования», — приводит её слова ТАСС.

Даниленко выразила надежду, что препарат будет зарегистрирован уже в следующем году.

Ранее Минздрав разрешил проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи. 

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