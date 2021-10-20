НИИ гриппа завершил доклинические испытания назальной вакцины от COVID-19
- AP
Об этом рассказала замдиректора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко в ходе Петербургского международного форума здоровья.
Она отметила, что «Корфлювек» разрабатывается на основе аттенуированного гриппозного вектора.
«В настоящий момент завершены доклинические исследования этой вакцины, и в самое ближайшее время начнутся клинические исследования», — приводит её слова ТАСС.
Даниленко выразила надежду, что препарат будет зарегистрирован уже в следующем году.
Ранее Минздрав разрешил проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Гамалеи.