Кабмин профинансирует создание Наццентра физики и математики в Сарове
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Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
В создании центра будут принимать участие специалисты из «Росатома», учёные Российской академии наук, МГУ и других организаций.
«Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Предполагается, что строительство центра завершится в 2025 году.
В августе 2021 года правительство России утвердило постановление о Национальном центре физики и математики.