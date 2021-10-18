Кабмин профинансирует создание Наццентра физики и математики в Сарове

Правительство выделит 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

В создании центра будут принимать участие специалисты из «Росатома», учёные Российской академии наук, МГУ и других организаций.

«Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Предполагается, что строительство центра завершится в 2025 году.

В августе 2021 года правительство России утвердило постановление о Национальном центре физики и математики.