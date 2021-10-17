Дети членов киноэкипажа выразили желание тоже слетать в космос
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«Мы все мечтаем полететь в космос, поэтому, скорее всего, в будущем будет такой у нас женский экипажик», — сказала дочь Пересильд Анна.
Клементина отметила, что она «и удивилась, и порадовалась — всё сразу, комком».
«Прёт», — подытожила младшая дочь Пересильд Маша.
Как рассказал RT режиссёр Клим Шипенко, в экипаже никто плохо себя не почувствовал, но лететь было волнительно.
Клим Шипенко вместе с Юлией Пересильд в течение 12 дней снимали фильм «Вызов» на земной орбите. Вместе с космонавтом Олегом Новицким они вернулись на Землю.