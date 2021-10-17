Режиссёр Шипенко рассказал, как «все кайфовали» во время возвращения киноэкипажа с МКС

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Режиссёр Клим Шипенко в интервью RT рассказал о своих ощущениях от первого полёта в космос. По словам мужчины, в экипаже никто плохо себя не почувствовал, но лететь было волнительно.
Режиссёр Шипенко рассказал, как «все кайфовали» во время возвращения киноэкипажа с МКС
  • © РИА Новости / POOL

«Лететь было волнительно. Ожидание полёта, церемонии, торжества, все провожали — это одни эмоции, а когда возвращаешься с чувством выполненного долга, получаешь удовольствие от всех этих перегрузок, плазмы, горящей за окном, — это такой подарок на возвращение», — сказал режиссёр спецкору RT Косте Рожкову.

Он добавил, что «кайфовали все втроём».

«Никто плохо себя не почувствовал, и все чувствовали, что такое больше нигде не испытаешь, кроме как слетав в космос», — подчеркнул Шипенко.

Он добавил, что «самое главное» на МКС сняли.

В ночь на 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешёл с МКС в «Союз МС-18», после чего корабль отстыковался от станции.

Утром, около 07:40 (05:40 мск), спускаемый аппарат корабля приземлился в Казахстане

Клим Шипенко вместе с Юлией Пересильд в течение 12 дней снимали фильм «Вызов» на земной орбите. Вместе с космонавтом Олегом Новицким они вернулись на Землю.

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