Рогозин рассказал о важности опыта отправки непрофессиональных космонавтов на МКС

Короткая ссылка
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя полёт киноэкипажа на МКС, заявил RT, что этот опыт поможет в отправке в космос непрофессиональных космонавтов в дальнейшем.
Рогозин рассказал о важности опыта отправки непрофессиональных космонавтов на МКС
  • РИА Новости

«Теперь мы можем подготовить любого специалиста, который потребуется нам на орбите», — сказал Рогозин спецкору RT Косте Рожкову.

Он отметил, что России это дало «большой опыт и возможность сегодня показывать, что «Роскосмос» на первом месте».

«Вне конкуренции с точки зрения системы подготовки людей, которые в космос, в общем-то, не собирались ещё лететь совсем недавно... Понадобится нам врач — отправим, подготовим. Понадобится геолог — отправим, подготовим. Потребуется специальный инженер или астроном — подготовим и отправим», — добавил глава госкорпорации.

Как рассказала RT мать вернувшегося с МКС режиссёра Клима Шипенко Валерия, экипаж, который отправился на станцию, «проделал великую миссию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить