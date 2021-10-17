Рогозин рассказал о важности опыта отправки непрофессиональных космонавтов на МКС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя полёт киноэкипажа на МКС, заявил RT, что этот опыт поможет в отправке в космос непрофессиональных космонавтов в дальнейшем.

«Теперь мы можем подготовить любого специалиста, который потребуется нам на орбите», — сказал Рогозин спецкору RT Косте Рожкову.

Он отметил, что России это дало «большой опыт и возможность сегодня показывать, что «Роскосмос» на первом месте».

«Вне конкуренции с точки зрения системы подготовки людей, которые в космос, в общем-то, не собирались ещё лететь совсем недавно... Понадобится нам врач — отправим, подготовим. Понадобится геолог — отправим, подготовим. Потребуется специальный инженер или астроном — подготовим и отправим», — добавил глава госкорпорации.

Как рассказала RT мать вернувшегося с МКС режиссёра Клима Шипенко Валерия, экипаж, который отправился на станцию, «проделал великую миссию».