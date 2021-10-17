Мать режиссёра Шипенко рассказала о важности полёта первого в мире киноэкипажа в космос

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Мать вернувшегося с МКС режиссёра Клима Шипенко Валерия рассказала RT о значимости полёта первого в мире киноэкипажа в космос.
Мать режиссёра Шипенко рассказала о важности полёта первого в мире киноэкипажа в космос
  • РИА Новости

«Сейчас очень много различных дискуссий и очень много хейтеров, которые пишут различные вещи, но если человек правильно воспринимает действительность и то, для чего это всё происходит, то, безусловно, это знаковый момент для осознанных людей, и особенно для детей. Когда сын Клима сказал: «Папа, ты мой герой», — для меня это было очень важно... Потом этот человек тоже будет иметь такие высокие мотивы в жизни», — сказала она.

Как отметила мама режиссёра, «это развитие человечества, которое мы сегодня наблюдаем».

«Эти ребята, которые полетели в космос, — это избранные люди, которые великую миссию проделали. И однозначно они герои», — заключила она.

В ночь на 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешёл с МКС в «Союз МС-18», после чего корабль отстыковался от станции.

Утром, около 07:40, спускаемый аппарат корабля приземлился в Казахстане

Клим Шипенко вместе с Юлией Пересильд в течение 12 дней снимали фильм «Вызов» на земной орбите. Сегодня они вместе с космонавтом Олегом Новицким вернулись на Землю.

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