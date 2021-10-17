Эрнст: киноэкипаж снял 120% съёмочного плана для фильма «Вызов»

Киноэкипаж корабля МС-18 снял 120% съёмочного плана для фильма «Вызов», заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Безумно счастливы, что так всё успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100%, а 120% съёмочного плана, что они блестяще себя чувствуют. И Юля мне только что сказала: «Жалко, что пришлось так быстро возвращаться». Эта картинка выглядит потрясающе кинематографичной», — цитирует Эрнста РИА Новости.

По его словам, во многих фильмах «имитировалась невесомость и нахождение на орбите», однако «реальность совершенно другая».

«Не пройдёт и года, как аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос», — добавил он.

В ночь на 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешёл с МКС в «Союз МС-18», после чего корабль отстыковался от станции.

Утром, около 07:40, спускаемый аппарат корабля приземлился в Казахстане. К нему сразу направились спасатели, чтобы помочь членам экипажа выбраться.

Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий — с 9 апреля. Экипаж отправлялся на МКС для съёмок художественного фильма «Вызов».