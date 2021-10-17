Рогозин оценил на «твёрдую пятёрку» возвращение киноэкипажа на Землю

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал возвращение киноэкипажа на Землю после пребывания на Международной космической станции. По словам гендиректора госкорпорации, всё прошло «на твёрдую пятёрку».

«Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно с точки зрения извлечения экипажа. Всё отлично: на твёрдую пятёрку», — сказал Рогозин.

Дмитрий Рогозин оценил приземление корабля #СоюзМС18 на пятерку!



«Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно, с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую пятерку» pic.twitter.com/izcsN37Itq — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

В ночь на 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешёл с МКС в «Союз МС-18», после чего корабль отстыковался от станции.

Утром около 07:40 спускаемый аппарат корабля приземлился в Казахстане. К нему сразу направились спасатели, чтобы помочь членам экипажа выбраться.

Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий — с 9 апреля.

Экипаж отправлялся на МКС для съёмок художественного фильма «Вызов».