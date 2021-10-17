Рогозин оценил на «твёрдую пятёрку» возвращение киноэкипажа на Землю
«Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно с точки зрения извлечения экипажа. Всё отлично: на твёрдую пятёрку», — сказал Рогозин.
Дмитрий Рогозин оценил приземление корабля #СоюзМС18 на пятерку!— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021
«Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно, с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую пятерку» pic.twitter.com/izcsN37Itq
В ночь на 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешёл с МКС в «Союз МС-18», после чего корабль отстыковался от станции.
Утром около 07:40 спускаемый аппарат корабля приземлился в Казахстане. К нему сразу направились спасатели, чтобы помочь членам экипажа выбраться.
Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий — с 9 апреля.
Экипаж отправлялся на МКС для съёмок художественного фильма «Вызов».