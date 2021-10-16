NASA запустило космический аппарат Lucy для изучения астероидов Юпитера

NASA запустило в космос аппарат Lucy, созданный, чтобы изучить так называемые Троянские астероиды, которые вращаются по той же орбите вокруг Солнца, что и Юпитер.

О запуске американского космического аппарата сообщается в аккаунте NASA в Twitter.

Учёные полагают, что эта миссия позволит раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, так как астероиды являются окаменелостями материала, из которого она создавалась.

К настоящему времени космический зонд уже вышел на межпланентную траекторию.

В июле российские астрофизики обнаружили новую комету в облаке Оорта за орбитой Юпитера. Она получила название C/2021 K2 (MASTER).