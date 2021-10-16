NASA запустило космический аппарат Lucy для изучения астероидов Юпитера
- AP
О запуске американского космического аппарата сообщается в аккаунте NASA в Twitter.
💎 Lucy in the sky! Our #LucyMission lifted off at 5:34am ET (9:34 UTC). https://t.co/NWDKkuUO1Fpic.twitter.com/dg15ObgLmC— NASA (@NASA) October 16, 2021
Учёные полагают, что эта миссия позволит раскрыть тайны происхождения Солнечной системы, так как астероиды являются окаменелостями материала, из которого она создавалась.
К настоящему времени космический зонд уже вышел на межпланентную траекторию.
В июле российские астрофизики обнаружили новую комету в облаке Оорта за орбитой Юпитера. Она получила название C/2021 K2 (MASTER).