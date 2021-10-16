«Роскосмос» уточнил время посадки аппарата с киноэкипажем

Короткая ссылка
Прибытие киноэкипажа с МКС на Землю запланировано на 07:35:42 по московскому времени, сообщили в «Роскосмосе», расстыковка произойдёт в 04:14 по московскому времени.
«Роскосмос» уточнил время посадки аппарата с киноэкипажем
  • © Роскосмос

«По уточнённым данным Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган», — говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».

В район посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем, в составе которого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, уже выдвинулись поисково-спасательные машины-амфибии.

Посадка запланирована на утро 17 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить