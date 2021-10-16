«Роскосмос» уточнил время посадки аппарата с киноэкипажем

Прибытие киноэкипажа с МКС на Землю запланировано на 07:35:42 по московскому времени, сообщили в «Роскосмосе», расстыковка произойдёт в 04:14 по московскому времени.

«По уточнённым данным Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган», — говорится в сообщении госкорпорации «Роскосмос».

В район посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем, в составе которого актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, уже выдвинулись поисково-спасательные машины-амфибии.

Посадка запланирована на утро 17 октября.